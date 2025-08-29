Fenerbahçe'de Mourinho sonrası adaylar belli oldu: Liste başında o isim!

Fenerbahçe'de Benfica mağlubiyetinin ardından fatura Jose Mourinho'ya kesildi.

Avrupa Ligi kura çekimi öncesi Portekizli çalıştırıcıyla yollarını ayırma kararı alan Fenerbahçe'de yeni teknik direktör arayışları başladı.

Fenerbahçe Yönetim Kurulu'nun Mourinho sonrası takımın başına getirmek için değerlendirdiği isimler ise belli oldu.

FENERBAHÇE'DE 4 YERLİ, 1 YABANCI ADAY

Yönetimin ağırlıklı olarak yerli isimler üzerinde durduğu ve liste başında ise yine İsmail Kartal'ı gündemine aldığı belirtilirken Volkan Demirel, Nuri Şahin ve Abdullah Avcı'nı yanı sıra Roger Schmidt'in de adaylar arasında olduğu öğrenildi.

İSMAİL KARTAL ÖNERİSİ AZINLIK KALDI

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; daha önce İsmail Kartal'ın göreve gelmesinde etkili olan bazı yöneticiler, Başkan Ali Koç'a yeniden bu yönde bir karar alınması noktasında baskı yaptı. Ancak yöneticilerin çoğunluğu birden fazla aday üzerinden yapılacak oylama ile yeni teknik direktörün seçilmesini önerdi.

Fenerbahçe'nin kısa süre içerisinde teknik direktör belirsizliğine son vermesi bekleniyor.