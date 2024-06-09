Fenerbahçe'de nefesler tutuldu. Sandıklar açılıyor

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe'de nefesler tutuldu. Sandıklar açılıyor

Fenerbahçe'de oy verme işlemleri sona erdi.

Fenerbahçe'de haftalardır merakla beklenen Olağan Seçimli Genel Kurul'da yavaş yavaş sona geliniyor.

Saat 10.00'da başlayan oy verme işlemleri saat 17.00 itibariyle sona erdi.

Kartını alıp yoğunluktan dolayı oy veremeyen üyelerin dışında artık kimse oy kullanamayacak.

20 binden fazla oy kullanılan seçimde birazdan sandıkların açılıp oyların sayımına başlanılacak.

Saat 19.00 gibi bitmesi planlanan oy sayma işlemlerinin ardından Fenerbahçe Ali Koç ve Aziz Yıldırım arasından yeni başkanını seçmiş olacak.

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