Fenerbahçe, milli aranın ardından Süper Lig'de Rizespor ile karşılaşacak ve ardından UEFA Avrupa Ligi'nde Ferencvaros'u konuk edecek. Kanarya'da üç orta saha oyuncusu, Ferencvaros maçında forma giyemeyecek.

DOMENICO TEDESCO'NUN ELİNDE SADECE EDSON ALVAREZ VAR

Fenerbahçe'de İsmail Yüksek ve Fred, cezaları nedeniyle Ferencvaros maçını kaçıracak. Polonya Milli Takımı'nda sakatlanan Sebastian Szymanski'nin de sakatlığı nedeniyle bu maçı kaçırmasına kesin gözüyl bakılıyor.

Domenico Tedesco'nun elinde Ferencvaros maçında orta sahada kullanabileceği tek isim olarak Edson Alvarez kaldı.