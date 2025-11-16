Fenerbahçe, milli aranın ardından Süper Lig'de Rizespor ile karşılaşacak ve ardından UEFA Avrupa Ligi'nde Ferencvaros'u konuk edecek. Kanarya'da üç orta saha oyuncusu, Ferencvaros maçında forma giyemeyecek.

Robert Lewandowski Fenerbahçe'ye gelecek mi? Sadettin Saran'dan açıklamaRobert Lewandowski Fenerbahçe'ye gelecek mi? Sadettin Saran'dan açıklamaSpor

Fenerbahçe'de orta saha kıtlığı! - Resim : 2

Spor yazarları Türkiye-Bulgaristan maçını değerlendirdi! Vincenzo Montella'yı topa tuttularSpor yazarları Türkiye-Bulgaristan maçını değerlendirdi! Vincenzo Montella'yı topa tuttularSpor

DOMENICO TEDESCO'NUN ELİNDE SADECE EDSON ALVAREZ VAR

Fenerbahçe'de İsmail Yüksek ve Fred, cezaları nedeniyle Ferencvaros maçını kaçıracak. Polonya Milli Takımı'nda sakatlanan Sebastian Szymanski'nin de sakatlığı nedeniyle bu maçı kaçırmasına kesin gözüyl bakılıyor.

Domenico Tedesco'nun elinde Ferencvaros maçında orta sahada kullanabileceği tek isim olarak Edson Alvarez kaldı.

Milli ara Galatasaray'a yaradı!Milli ara Galatasaray'a yaradı!Spor
Dünyanın en zenginlerinin yeni yatırım aracı spor kulüpleri oldu!Dünyanın en zenginlerinin yeni yatırım aracı spor kulüpleri oldu!Spor