Fenerbahçe'de Portekizliler tutmuyor!

Kaynak: Akşam
Fenerbahçe'de Portekizliler tutmuyor!

Sezon başında takımın başına Jose Mourinho'u takımın başına getiren Fenerbahçe için işler iyi gitmiyor. Dünyaca ünlü teknik adam ile başarıyı yakalayamayan Kanarya'da, Portekizli teknik adamlar bekleneni veremedi.

Trendyol Süper Lig'de son olarak 2013-2014 sezonunda şampiyon olan Fenerbahçe'de son 4 yılda 3 Portekizli hocayla çalışan Başkan Ali Koç ve yönetimi, bu ekolden istediği neticeyi alamadı. Daha önce Aziz Yıldırım döneminde çalışan ve 2021 yılında teknik direktörlük koltuğuna getirilen Vitor Pereira, sadece 6 ay görev yapmış ve kovulmuştu.

1-001.jpg

JORGE JESUS VE JOSE MOURINHO DERBİ KAZANAMADI

Portekiz Ligi'nde ve Avrupa kupalarında Benfica ile birçok başarı yakalayan ve 2022'de Fenerbahçe'nin başına geçen Jorge Jesus ise 4 derbide yaşadığı ağır yenilgilerden sonra 2023'te görevinden ayrılmıştı. Fakat o yıl Ziraat Türkiye Kupası'nı kazandıran Jesus, kulübe tam 9 yıl sonra kupa kazandıran ilk teknik direktör olmuştı. Bu başarıya rağmen deneyimli hoca; 2 Galatasaray derbisini 3'er golle kaybetti ve kendisiyle sözleşme uzatılmadı. 2024 yılında göreve gelen dünya markası Jose Mourinho da, vatandaşından daha geride kaldı ve onun gibi tüm derbileri kaybetti.

Son Haberler
Teoman'dan evlilik itirafı! Açıklaması çok konuşulmuştu
Teoman'dan evlilik itirafı! Açıklaması çok konuşulmuştu
Galatasaraylıları yıkacak gelişme! Yıldız oyuncu bavullarını ülkesine gönderdi
Galatasaraylıları yıkacak gelişme! Yıldız oyuncu bavullarını ülkesine gönderdi
Günlerdir aranıyordu: Yaşlı adam mantar uğruna can verdi!
Günlerdir aranıyordu: Yaşlı adam mantar uğruna can verdi!
Ünlü gazeteci canlı yayında paylaştı... MHP’li isimden gündem olacak açıklama: Sizi vururuz
Ünlü gazeteci canlı yayında paylaştı... MHP’li isimden gündem olacak açıklama: Sizi vururuz
AYM’den 'polis şiddeti' davasında karar: 115 bin lira tazminata hükmetti
115 bin lira tazminata hükmetti