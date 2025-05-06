Fenerbahçe'de Portekizliler tutmuyor!

Trendyol Süper Lig'de son olarak 2013-2014 sezonunda şampiyon olan Fenerbahçe'de son 4 yılda 3 Portekizli hocayla çalışan Başkan Ali Koç ve yönetimi, bu ekolden istediği neticeyi alamadı. Daha önce Aziz Yıldırım döneminde çalışan ve 2021 yılında teknik direktörlük koltuğuna getirilen Vitor Pereira, sadece 6 ay görev yapmış ve kovulmuştu.

JORGE JESUS VE JOSE MOURINHO DERBİ KAZANAMADI

Portekiz Ligi'nde ve Avrupa kupalarında Benfica ile birçok başarı yakalayan ve 2022'de Fenerbahçe'nin başına geçen Jorge Jesus ise 4 derbide yaşadığı ağır yenilgilerden sonra 2023'te görevinden ayrılmıştı. Fakat o yıl Ziraat Türkiye Kupası'nı kazandıran Jesus, kulübe tam 9 yıl sonra kupa kazandıran ilk teknik direktör olmuştı. Bu başarıya rağmen deneyimli hoca; 2 Galatasaray derbisini 3'er golle kaybetti ve kendisiyle sözleşme uzatılmadı. 2024 yılında göreve gelen dünya markası Jose Mourinho da, vatandaşından daha geride kaldı ve onun gibi tüm derbileri kaybetti.