Fenerbahçe Kulübünde olağanüstü genel kurulu yapılıyor. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda gerçekleştirilecek genel kurul, saat 10.30'da başladı.

MADDELER OYLANIYOR

Fenerbahçe Olağanüstü Genel Kurul'da 4., 5., 6. ve 7. maddeler oy çokluğu ile kabul edildi.



Fenerbahçe'de yönetime yetki verilen 4. madde: Kulübümüzün gayrimenkul portföyünü genişletmek için gerek kamu kurum ve kuruluşlarından, gerekse üçüncü kişilerden gerçekleştirilecek her türlü gayrimenkul edinimini amaçlamaktadır.

Fenerbahçe'de yönetime yetki verilen 5. madde: Gerçekleştirilecek proje ile elde edilecek gelir ile öncelikli olarak Bankalar Birliği'nden çıkılması, akabinde geriye kalan gelir ve tesis ile altyapı yatırımlarının gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır.

Fenerbahçe'de yönetime yetki verilen 6. madde: Bu madde ile başta Ülker Sports Arena ve Etkinlik Salonu olmak üzere ilgili gayri menkullerin kiralanması ile öncelikli olarak giderlerin karşılanması, akabinde gelir yaratılması amaçlanmaktadır.

Fenerbahçe'de yönetime yetki verilen 7. madde: Bu madde ile öncelikli olarak stadyumumuzun güçlendirilmesi, Dereağzı Tesisleri'nin ve Maltepe'deki futbol akademisinin irfifak haklarının alınması ile yeni gerçekleştirilecek plan ve projelerin hayata geçirilmesi amaçlanmaktadır.