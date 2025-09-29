Fenerbahçe'de Sadettin Saran ve Ali Koç farkı: Savaş, savaş, savaş!

Fenerbahçe'de 2018'den beri devam eden Ali Koç dönemi eylül ayında yapılan seçimle sona erdi. Ali Koç'un yerine başkanlığa Sadettin Saran seçildi. Yeni başkan, göreve Süper Lig'de Kasımpaşa beraberliği ve Avrupa Ligi'nde Dinamo Zagrep karşılaşmasıyla başladı. Saran, alınan kötü sonuçlardan sonra Antalyaspor karşılaşması öncesi futbolculara motivasyon konuşması yaptı. Fenerbahçe'nin resmi X hesabından yayınlanan konuşmada Saran şunları söyledi: "Biz bir aileyiz dedim. Bunu bütün samimiyetimle söyledim. Bugün sizden tek istediğim savaşmanız, savaşmanız, savaşmanız. Yüz üzerinden yüzde 110 verin. Sizinle gurur duyalım. "

Sadettin Saran'ın Antalyaspor maçından sonra yaptığı konuşma...

Her hafta daha iyiye, her adımda daha güçlü. Hep birlikte başaracağız! pic.twitter.com/appYAVCa72 — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) September 28, 2025

Sadettin Saran'ın konuşması sosyal medyada eski başkan Ali Koç'un yine kulübün resmi kanallarından yayınlarından motivasyon konuşmalarını gündeme getirdi.

İki başkanın motiasyon konuşmaları arasındaki üslup farki dikkat çekti. Bir çok sosyal medya kullanıcısı Saran ile Ali Koç'u kıyasladı. Sosyal medya kullanıcaları Saran'ın yaptığı konuşmanın futbolcular üzerinde çok daha etkili olduğunu iddia etti.