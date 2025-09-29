Fenerbahçe'de Sadettin Saran ve Ali Koç farkı: Savaş, savaş, savaş!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe'de Sadettin Saran ve Ali Koç farkı: Savaş, savaş, savaş!

Fenerbahçe'nin yeni başkanı Sadettin Saran ve eski başkanı Ali Koç'un futbolculara yaptığı motivasyon konuşması sosyal medyada gündem oldu.

Fenerbahçe'de 2018'den beri devam eden Ali Koç dönemi eylül ayında yapılan seçimle sona erdi. Ali Koç'un yerine başkanlığa Sadettin Saran seçildi. Yeni başkan, göreve Süper Lig'de Kasımpaşa beraberliği ve Avrupa Ligi'nde Dinamo Zagrep karşılaşmasıyla başladı. Saran, alınan kötü sonuçlardan sonra Antalyaspor karşılaşması öncesi futbolculara motivasyon konuşması yaptı. Fenerbahçe'nin resmi X hesabından yayınlanan konuşmada Saran şunları söyledi: "Biz bir aileyiz dedim. Bunu bütün samimiyetimle söyledim. Bugün sizden tek istediğim savaşmanız, savaşmanız, savaşmanız. Yüz üzerinden yüzde 110 verin. Sizinle gurur duyalım. "

Sadettin Saran'ın Antalyaspor maçından sonra yaptığı konuşma...

Sadettin Saran'ın konuşması sosyal medyada eski başkan Ali Koç'un yine kulübün resmi kanallarından yayınlarından motivasyon konuşmalarını gündeme getirdi.

İki başkanın motiasyon konuşmaları arasındaki üslup farki dikkat çekti. Bir çok sosyal medya kullanıcısı Saran ile Ali Koç'u kıyasladı. Sosyal medya kullanıcaları Saran'ın yaptığı konuşmanın futbolcular üzerinde çok daha etkili olduğunu iddia etti.

Son Haberler
Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan sinema sektörüne 359 milyon lira destek
Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan sinema sektörüne 359 milyon lira destek
ÖSYM duyurdu: Sağlık personeli alımı tercihleri başladı!
Sağlık personeli alımı tercihleri başladı!
Hayatının en ağır sınavını verdi, tam 12 yıl sonra diğerlerine "umut" olmak için çabalıyor!
Hayatının en ağır sınavını verdi, tam 12 yıl sonra diğerlerine "umut" olmak için çabalıyor!
Bu sadece Türkiye'de olur! Kuralı bilmeyen hakem yönetimi götürdü
Bu sadece Türkiye'de olur! Kuralı bilmeyen hakem yönetimi götürdü
Hayranlarına müjde! Evgeny Grinko’dan 10 şehirde Türkiye turnesi
Hayranlarına müjde! Evgeny Grinko’dan 10 şehirde Türkiye turnesi