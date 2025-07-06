Fenerbahçe'de sağlık kontrolleri

Düzenleme: Kaynak: İHA
Fenerbahçe'de sağlık kontrolleri

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi rutin sağlık kontrolleri başladı.

Fenerbahçe ve Medicana arasından imzalanan sponsorluk anlaşması çerçevesinde Teknik Direktör Jose Mourinho, teknik kadro ve futbolcular; Fred, Talisca, Cenk Tosun, Cengiz Ünder, Levent Mercan, Yusuf Akçiçek, Diego Carlos, Ognjen Mimovic, Bartuğ Elmaz, Yiğit Efe Demir, Engin Can Biterge ve Doğukan Demir, Medicana Ataşehir Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçti.

EKG ve kan tetkiklerinin ardından efor, akciğer, kardiyak ve radyolojik testlerin yapıldığı kontroller; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde gerçekleştirilen tetkiklerle sona erdi.

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