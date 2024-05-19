Fenerbahçe'de sahada 2 Türk kaldı. Taraftarı hükmen mağlubiyet korkusu sardı

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Galatasaray ile mücadele ediyor.

RAMS Park'ta oynanan mücadelede 0-0'lık beraberlik devam ederken Fenerbahçe taraftarını korkutan bir olay yaşandı.

Maçın 65. dakikasında İsmail Kartal Mert Hakan Yandaş'ı çıkararak oyuna Joshua King'i dahil etti.

Kartal'ın bu hamlesi sonrası sahada sadece 2 Türk futbolcu kaldı. (Ferdi ve Çağlar)

Yapılan bu değişikliğin ardından taraftarlar 3 Türk kuralının ihlali olduğunu sanarak korkarken gerçek bambaşka çıktı.

21. dakikada Djiku'nun kırmızı kart görmesi sebebiyle 3 Türk kuralı ortadan kalktı.