Fenerbahçe'de sahada 2 Türk kaldı. Taraftarı hükmen mağlubiyet korkusu sardı

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Fenerbahçe'de sahada 2 Türk kaldı. Taraftarı hükmen mağlubiyet korkusu sardı
Mert Hakan'ın çıkması ile beraber Fenerbahçe'de Türk futbolcu olarak sadece Ferdi ve Çağlar kaldı.

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Galatasaray ile mücadele ediyor.

RAMS Park'ta oynanan mücadelede 0-0'lık beraberlik devam ederken Fenerbahçe taraftarını korkutan bir olay yaşandı.

Maçın 65. dakikasında İsmail Kartal Mert Hakan Yandaş'ı çıkararak oyuna Joshua King'i dahil etti.

Kartal'ın bu hamlesi sonrası sahada sadece 2 Türk futbolcu kaldı. (Ferdi ve Çağlar)

Yapılan bu değişikliğin ardından taraftarlar 3 Türk kuralının ihlali olduğunu sanarak korkarken gerçek bambaşka çıktı.

21. dakikada Djiku'nun kırmızı kart görmesi sebebiyle 3 Türk kuralı ortadan kalktı.

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