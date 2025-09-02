Fenerbahçe'de sakatlık şoku

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı oyuncusu Jilson Bango, Angola'nın Yeşil Burun Adaları ile oynadığı FIBA Afrika Şampiyonası (AfroBasket 2025) çeyrek final maçında sakatlanmıştı.

İkinci çeyrekteki smacının ardından sert şekilde yere basan Bango, dizinden sakatlanarak kenara gelmişti.

Gazeteci Andrea Calzoni'nin haberine göre, Angolalı pivot ameliyat edilecek ve aylarca forma giyemeyecek.

Bango'nun Mart 2026'ya kadar parkelere çıkamayacağı ve Fenerbahçe'nin bu bölgeye transfer yapacağı belirtiliyor.