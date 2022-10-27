Kadıköy'de Fenerbahçe'ye sakatlık şoku!

Fenerbahçe'de, Gustavo Henrique Rennes karşılaşmasında sakatlık yaşadı.
Karşılaşmanın 57. dakikasında topsuz alanda kendini yere bırakan Brezilyalı futbolcu, saha içindeki tedaviye rağmen oyuna devam edemedi.
Fenerbahçe'de Gustavo Henrique yerini Alioski'ye bıraktı ve sarı-lacivertliler, bu değişiklikle 4'lü savunmaya döndü.
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