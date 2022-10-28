Rennes maçı yorgunu Fenerbahçe'ye 2 iyi haber geldi

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmasıyla başladığı belirtildi.

Rennes karşısında ilk 11'de forma giyen oyuncuların antrenmanı yenilenme çalışmasıyla tamamladığı aktarıldı. Diğer futbolcuların ise sahada koşu, ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketlerinin ardından pasla sürdürdükleri idmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladığı kaydedildi.

Sakatlıklarını atlatan Joshua King ve İsmail Yüksek'in antrenmanda takımla çalıştığı ifade edildi.

Mert Hakan Yandaş'ın bireysel programlar eşliğinde çalışmalarını sürdürdüğü, Luan Peres, Diego Rossi ve Gustavo Henrique'nin ise günü tedavi programlarıyla tamamladığı belirtildi.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.



