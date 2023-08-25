Fenerbahçe'de şampiyon hoca görevinden istifa etti

Fenerbahçe Alagöz Kadın Basketbol Takımı başantrenör Marina Maljkovic'in takımdan ayrılmak istediğini kulübe bildirdiğini ve Sırp antrenör ile bu sebeple yolların ayrıldığını duyurdu.

Fenerbahçe'de şampiyon hoca görevinden istifa etti

Fenerbahçe Alagöz Kadın Basketbol Takımı’nda başantrenör Marina Maljkovic ile yollar ayrıldı.

Sarı-lacivertlilerden yapılan konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol takımımızın başantrenörlüğünü yapan Marina Maljkovic ile yollarımız ayrılmıştır.

Sezonu iki kupayla tamamlayan, Euroleague Şampiyonluğuyla kadın basketbolunda kulübümüzün vizyonunu ortaya koyan, dünyaca ünlü isimleri kadrosunda bulunduran takımımızda, Marina Maljkovic Nisan 2022’den itibaren koçluk görevini yürütmekteydi.

Marina Maljkovic’in kulübümüz ile 2023-24 sezonunu da kapsayan kontratı bulunması sebebiyle, takımımızın yeni sezon yapılanması ve planlaması kendisi ile birlikte yürütülmüştür.

Buna rağmen Marina Maljkovic, 21 Ağustos 2023 tarihinde görevinden ayrılmak istediğini haklı bir sebep olmaksızın kulübümüze iletmiştir. Bu doğrultuda sözleşmesi sonlandırılmıştır” ifadelerine yer verildi.

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