Fenerbahçe’de sandıklar açılmaya başladı. İlk sonuçlar geliyor

18:21: Oy sayımına geçildi.

18:12: Başkanlık ve kurullar pusulalarını aynı zarfa koyanların oylarını Aziz Yıldırım sayılmasın, Ali Koç ise sayılsın istiyor.

Bu yüzden henüz sayım işlemine geçilemedi.

17:56: Fenerbahçe’nin başkanlık seçiminde Sarı Lacivertli üyelerin yüzde 58’i sandığa gitti.

17:50: Toplam 47 sandıkta sayım işlemleri sürüyor. Katılımın yüksek olması nedeniyle sayım işlemleri geçen seçimlere göre daha yavaş ilerliyor.

17:40 Kongre Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, oy sayımına geçilmeden önce sandık kurulu başkanlarına bazı uyarılarda bulundu. Küçük, "Önce başkan sandığını açıyoruz. Ardından başkan sandığında çıkan giriş kartlarını sayıyoruz. O sayı belli olduktan sonra içini açmadan zarfları sayıyoruz. Eğer giriş kartı sayısından fazla zarf varsa, içini açmadığını zarfları Ali Koç veya Aziz Yıldırım diye düşünmeden imha ediyoruz. Sonra kurullar sandığına geliyor sıra. Yine zarfları açmadan sayıyı beliyoruz. Fazla varsa o kadar zarfı imha ediyorsunuz. Başkan sandığında yanlışlıkla kurul listesi çıkarsa veya tam tersi olursa onları başkanın veya kurulların sandığına ilave ediyorsunuz" dedi.

17.30: Oy kullanma sürecinin bitimiyle birlikte sayım işlemine geçildi.

17.01: Fenerbahçe'nin başkanlık seçimlerinde yaklaşık 27 bin oy kullanıldığı bildirildi.

17.00: Fenerbahçe'nin başkanlık seçimlerinde oy verme işlemi saat 17.00 itibarıyla tamamlandı.

16.18: Oyunu kullanan eski başkan Aziz Yıldırım, "Fenerbahçe için hayırlı olsun" temennisinde bulundu.

16.00: Eski kaleci Volkan Demirel, Fenerbahçe Kulübü'nün seçimlerinde oyunu kullandı.

15.19: Fenerbahçe'nin genel kurulunda oy kullanan üye sayısı 22 bini aşarak rekor kırdı. Daha önceki rekor 2018 yılında 21 bin 350 oy ile kaydedilmişti.

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