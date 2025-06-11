Fenerbahçe'de Sane gerçekleri: Galatasaray'a böyle kaptırıldı

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Fenerbahçe'de Sane gerçekleri: Galatasaray'a böyle kaptırıldı

Galatasaray'ın imza aşamasına geldiği Alman yıldız Leroy Sane'yle Fenerbahçe arasında geçen transfer görüşmelerinin detayları ortaya çıktı.

Fenerbahçe ve Galatasaray arasında transfer yarışına neden olan ve Galatasaray ile büyük oranda anlaştığı öğrenilen Bayern Münih'in Alman yıldızı Leroy Sane gündemdeki yerini koruyor.

Fenerbahçe'nin Sane transferi için sözlü bir görüşme yaptığını ama yazılı resmi bir rakam teklifi iletmediğini söyleyen gazeteci Sercan Hamzaoğlu, transfer süreciyle ilgili şunları söyledi:

"Yönetim için öncelik her zaman oyuncunun 'Fenerbahçe’de oynama isteği ve tavrı' oluyor.

Sane’yle ilgili ciddi soru işaretleri var. Oyuncunun yeteneği ortada ama kişisel özelliklerle ilgili yapılan araştırmalarda olumsuz geri dönüşler alındı.

Oyuncunun maaş beklentisi zaten belli ve Fenerbahçe bunun altında teklif yapmazdı. Ancak dediğim gibi soru işaretleri çok fazla. Şu anki durum bundan ibaret.

Transfer dinamik bir süreç. Her an fikirler ve şartlar değişebiliyor. Takipte olacağım."

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