Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 15. haftasında Başakşehir ile deplasmanda karşı karşıya geldi.
Henüz mücadelenin başında Fenerbahçe’nin Portekizli yıldızı Nelson Semedo, şansız bir sakatlık yaşadı.
Karşılaşmanın 18. dakikasında rakiple girdiği ikili mücadelede pozisyonun savuşturulmasının ardından kendini yere bırakan Semedo, sahada yapılan ilk müdahalenin ardından sedyeyle kenara geldi.
Teknik Direktör Domenico Tedesco erken bir zorunlu değişikliğe giderek Semedo’nun yerine Kerem Aktürkoğlu’nu oyuna soktu.
Sol kanatta maça ilk 11’de başlayan Oğuz Aydın, Kerem Aktürkoğlu’nun oyuna girmesiyle sağ bek pozisyonuna geçti.