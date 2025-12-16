Fenerbahçe, 4-0 kazanılan Konyaspor maçında sakatlanan Archie Brown'un sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Kulübün internet sitesindeki açıklamada, "Futbolcumuz Archie Brown'un dün akşam Tümosan Konyaspor ile oynadığımız maçta ayağına aldığı darbe sonrası Ataşehir Medicana Hastanesi’nde MR'ı çekildi. Sağ ayak başparmak ekleminde bağ yaralanması tespit edilen oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır" denildi. Futbolcunun 2 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.