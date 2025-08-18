Fenerbahçe'de seçim öncesi eski yönetici ve yeni yönetici birbirlerine girdiler!

Fenerbahçe Yönetim Kurulu'nda yer alan isimlerden Hulusi Belgü, eski yönetici İlhan Ekşioğlu'nun, Göztepe maçı sonrası yayınladığı bildiriye cevap verdi. Belgü, Ekşioğlu'na açık açık meydan okudu.

Hulusi Belgü açıklamasında şu ifadelere yer verdi;



"Eski yöneticimiz Sayın İlhan Ekşioğlu'nun, Göztepe maçı öncesinde hazırlayıp maç sonunda servis ettiği bildiriyi gördüm.

Ne yazık ki hiç ama hiç şaşırmadım.

Sayın Ekşioğlu, 2018 yılında seçimi kaybettiği günden bu yana ne bir Divan Kurulu'na çıkmıştır ne de Fenerbahçe'ye herhangi bir katkı sunma çabası göstermiştir.



Buna karşılık sosyal medya trollerini organize etmiş; maç sırasında tribünden oyuncularımıza küfür eden ve karaborsa yaptıkları için kulübümüz tarafından tedbir alınan yapılarla kol kola yürümüştür.



Bu davranış, Fenerbahçe'ye değil; kişisel öfkeye, seçim intikamı alma duygusuna hizmet etmektedir.



Bildirisinde bahsettiği Bağımsız Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın Barış Göktürk, kamuoyunda bilinçli şekilde camiamızı manipüle etmek için yayılan spekülasyonlara karşı gerçekleri paylaşmak zorunda kalmıştır. Bu açıklamalardan rahatsızlık duymak, ancak gerçeğin bilinmesini istemeyenlerin tavrıdır. Barış Bey, Fenerbahçe'nin finansal durumunu net bir şekilde ifade etmiştir.



Sayın Ekşioğlu, geçen sezon Göztepe deplasmanında taraftarımıza yaşatılan ve 3 Temmuz dönemini hatırlatan olayları bilmediği için, onların güvenliğinin sağlanması amacıyla içeriye girene kadar taraftarımıza eşlik etmemizin ne anlama geldiğini de anlamasını beklemiyorum. Geçtiğimiz sezon yaşanan saldırıların tekrarlanmaması için yönetim kurulu üyelerimizin sorumluluk almasında ne gibi bir hata vardır? Bu durumu çarpıtmak, sadece kötü niyetin göstergesidir.



Ayrıca en ilginci, Göztepe maçının bitmesi ile yayıyımlanan söz konusu metnin sahiplerinin Galatasaray'a yakın medya çevreleri üzerinden yayılmasıdır. Bu dijital kanalın sahiplerinin kimler olduğu, yayıncılarından Fenerbahçeye ve Fenerbahçe yönetimine saldırmalarını istedikleri ise bir gerçektir.



Biz bugün yönetici kimliğimizle, yarın belki taraftar formamızla; nefesimiz yettiğince bu kulüp için mücadele etmeye devam edeceğiz.



Elbette hiçbir mevkii, hiç kimseye sonsuza kadar tahsisli değildir. Önemli olan Fenerbahçe'ye hizmet etme yarışıdır. Ama bunu yaparken Fenerbahçe'yi bölmekten, ayrıştırmaktan kaçınmalıyız.



Mertçe mücadele etmek yerine perde arkasında saldırı anını beklemek sadece Fenerbahçe'mize zarar verir.



Seçime günler kala, kapalı kapılar ardında konuşmak yerine; gel, ne derdin varsa Divan'da, Genel Kurullarda anlat.



Yüreğin yetiyorsa, Fenerbahçe'yi gerçekten seviyorsan, düzenden şikâyetçiysen; çık, aday ol."

İLHAN EKŞİOĞLU FERUDUN NİĞDELİOĞLU'NA METİN GÖNDERMİŞTİ

Fenerbahçe'nin eski asbaşkanı İlhan Ekşioğlu Göztepe maçından sonra Galatasaray'a yakınlığıyla bilinen Yeni Açık'tan Ferudun Niğdelioğlu'na gönderdiği metinde şu ifadelere yer vermişti;

"Mal bulmuş mağribi gibi daha birinci haftadan açıklamalar yapmak ve hakemle ilgili konuşarak Fenerbahçe'yi aşağı çekmek, haklı veya haksız olduğuna bakmıyorum, son derece hatalı. Sonra; Barış Göktürk'ün yaptığı, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç lehine olan açıklamalar, tam bir fiyasko. Hem Aziz Bey hem de Sadettin Bey'le ilgili ve, daha da vahimi, borçların konuşlandırılmasıyla alakalı, bu da bir komedi. Daha sonra, Göztepe maçından bir gün önce, Fenerbahçe Başkanı'nın futbolcuları otel girişinde karşılama görüntüleri, hatta gözlerime inanamadım, bir tanesini boynundan öpmesi, utanç verici. Ve maç günü, koskoca Fenerbahçe Başkanı'nın Genç Fenerbahçeliler'le çektirdiği fotoğraf ve akabinde bu grubun otobüslerinin koltuklarına bölüştürülmüş yöneticilerin görüntüleri, kulübümüz için çok acı. Herhâlde karşılığında yönetim kurulundaki bazı koltukların da o otobüste bulunan gruba tahsil edilmesi kaçınılmaz olacak.

Fenerbahçe, tabii ki, Göztepe'yi eze eze yenebilecek güce sahiptir. Buna ben, şahsen, şu anki yönetim kurulundan kat ve kat daha fazla inanıyorum. Yönetim kurulunun, yani Fenerbahçe camiasını temsil eden insanların, seçimi de düşünerek, buna bu kadar inanamaması esas acı olan gerçektir. Ve bu yüzden, yine tekrarlıyorum: Mevcut başkan ve yönetim kurulunun derhâl istifa edip, kulübe nefes aldırması gerekiyor. Korkunun ecele faydası yok. O koltuğu bırakacaksın."

