Fenerbahçe'de seçim tarihi açıklandı

Fenerbahçe, Olağanüstü Seçimli Genel Kurulun 13-14 Eylül tarihlerinde yapılmasına, ilk toplantıda yeterli çoğunluğun sağlanamaması durumunda ise kongrenin 20-21 Eylül tarihinde gerçekleştirilmesine karar verildiğini duyurdu.

Fenerbahçe’de Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 13-14 Eylül’de yapılacak. İlk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamazsa seçim 20-21 Eylül’de tarihinde gerçekleşecek.

Kulübümüzün Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere, 13-14 Eylül 2025 tarihlerinde, saat 10.30’da Zühtüpaşa Mahallesi, Recep Peker Caddesi Kapı No:3A ve No:5, Kadıköy/İstanbul adreslerinde yer alan Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi ile bitişik parselde bulunan eski Kenan Evren Lisesi arsasında yapılacaktır.

İlk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde Genel Kurul, 20-21 Eylül 2025 tarihlerinde aynı yer ve saatte, aynı gündem ile çoğunluk aranmaksızın toplanacaktır.

Genel Kurul’a katılma hakkı olan üye tam sayısı 49.268’dir.

Genel Kurul’a katılacak üyelerimiz; giriş kartlarını, soyadlarına isabet eden müracaat masalarına başvurarak, kimlik kartları ile birlikte listelerdeki isimleri karşısına imza attıktan sonra teslim alabilecektir.

Tüzüğümüzün 28. maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları uyarınca Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri için adaylık başvuruları 06 Eylül 2025, saat 18.00’e dek yapılabilecektir.

