Fenerbahçe'de sıcak Jorginho gelişmesi

Arsenal'in yıldız oyuncusu ve Fenerbahçe'nin gündemine gelen Jorginho için transfer açıklaması yapıldı.

Fenerbahçe'de sıcak Jorginho gelişmesi

İtalyan oyuncunun menajeri Joao Santos, Fenerbahçe'nin de gündemine gelen 31 yaşındaki futbolcunun Arsenal'de kalacağını duyurdu.
Santos, "Jorginho konsantre olmuş durumda. Premier Lig'de altıncı, Şampiyonlar Ligi'nde beşinci yılını geçirecek. Ve her şeyden önce milli takıma odaklanmış durumda" dedi.
"FENERBAHÇE Mİ? HAYIR"
Santos, Fenerbahçe iddialarının hatırlatılması üzerine, "Fenerbahçe mi, hayır. Arsenal'de kalacak. İngiltere'de olmaktan mutlu. Bazı teklifler var, örneğin Arabistan'dan. Beni aradı ama somut bir şey yok. İspanya'dan da takip ediliyor, önemli bir oyuncu ama Arsenal'de kalacak" sözlerini sarf etti.
Arsenal'in geçen sezonun devre arasında kadrosuna kattığı Jorginho'nun İngiliz ekibiyle sözleşmesi 2024 yılına kadar devam ediyor. İtalyan oyuncunun sözleşmesinde uzatma opsiyonu da yer alıyor.

İlgili Haberler
Fenerbahçe'nin yeni transferi Fred İstanbul'da
Fenerbahçe Cengiz Ünder'i açıklayacak
Fenerbahçe Cengiz Ünder'i açıklayacak
Öne Çıkanlar
Eris varyantı nedir? Kovid Eris varyantı belirtileri neler?
Eris varyantı nedir? Kovid Eris varyantı belirtileri neler?
YÖK’ün Danıştay’ı takmadığı ortaya çıktı: Öğretmenlerin mağduriyetine 3’üncü kez sessiz kalıyor
YÖK’ün Danıştay’ı takmadığı ortaya çıktı: Öğretmenlerin mağduriyetine 3’üncü kez sessiz kalıyor
'Şampiyonluk yarışında başka takıma şans vermiyorum' Şansal Büyüka açıkladı
'Şampiyonluk yarışında başka takıma şans vermiyorum' Şansal Büyüka açıkladı
Çöken kaportaya kaynar su dökülür mü? Kaportacıların az bilinen yöntemi işe yarıyor mu?
Çöken kaportaya kaynar su dökülür mü? Kaportacıların az bilinen yöntemi işe yarıyor mu?
MasterChef’te ödül oyununu kim kazandı? MasterChef All Star 55 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef’te ödül oyununu kim kazandı? MasterChef All Star 55 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
e-TEP nedir? Elektronik İngilizce Yeterlilik Testi (e-TEP) sınavı nasıl yapılacak?
e-TEP nedir? Elektronik İngilizce Yeterlilik Testi (e-TEP) sınavı nasıl yapılacak?
Son Haberler
Rusya'da Su-30 savaş uçağı düştü: 2 ölü Dünya
Rusya'da Su-30 savaş uçağı düştü: 2 ölü
Yunanistan'da başlamıştı şimdi de Çeşme'ye sıçradı Güncel
Yunanistan'da başlamıştı şimdi de Çeşme'ye sıçradı
Abanın kadri yağmurda bilinir atasözü ne anlama geliyor Atasözleri ve Deyimler
Abanın kadri yağmurda bilinir atasözü ne anlama geliyor
Ronaldo'nun sevgilisi gitti Hande Erçel geldi. Dev reklam anlaşmasına imza attı Magazin
Ronaldo'nun sevgilisi gitti Hande Erçel geldi. Dev reklam anlaşmasına imza attı
Malatya’da peş peşe iki deprem Yaşam
Malatya’da peş peşe iki deprem
Rüyada ozan görmek ne demek? Rüyada ozan görmek neye işaret? Rüya Tabirleri
Rüyada ozan görmek ne demek? Rüyada ozan görmek neye işaret?
Mizahın ustası Emre Ulaş 5’li Pacman çetesini çizdi. Hapur hubur yiyorlar Güncel
Mizahın ustası Emre Ulaş 5’li Pacman çetesini çizdi. Hapur hubur yiyorlar