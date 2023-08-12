Fenerbahçe'de sıcak Jorginho gelişmesi

İtalyan oyuncunun menajeri Joao Santos, Fenerbahçe'nin de gündemine gelen 31 yaşındaki futbolcunun Arsenal'de kalacağını duyurdu.

Santos, "Jorginho konsantre olmuş durumda. Premier Lig'de altıncı, Şampiyonlar Ligi'nde beşinci yılını geçirecek. Ve her şeyden önce milli takıma odaklanmış durumda" dedi.

"FENERBAHÇE Mİ? HAYIR"

Santos, Fenerbahçe iddialarının hatırlatılması üzerine, "Fenerbahçe mi, hayır. Arsenal'de kalacak. İngiltere'de olmaktan mutlu. Bazı teklifler var, örneğin Arabistan'dan. Beni aradı ama somut bir şey yok. İspanya'dan da takip ediliyor, önemli bir oyuncu ama Arsenal'de kalacak" sözlerini sarf etti.

Arsenal'in geçen sezonun devre arasında kadrosuna kattığı Jorginho'nun İngiliz ekibiyle sözleşmesi 2024 yılına kadar devam ediyor. İtalyan oyuncunun sözleşmesinde uzatma opsiyonu da yer alıyor.