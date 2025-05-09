Fenerbahçe'de sinirler gergin: Saha ortasında kavga

Süper Lig'in 35. haftasında Başakşehir ile Fenerbahçe kozlarını paylaşıyor. İlk yarı sarı lacivertli ekibin Mert Müldür'ün attığı golle 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

TADIC VE TALISCA KAPIŞTI

İlk yarının uzatma anlarında Dusan Tadic ile Anderson Talisca arasında tartışma yaşandı. Tadic'ten istediği pası alamayan Talisca Sırp oyuncuya el kol hareketi yaptı. Tadic bu tepkiye sinirlenerek Talisca'nın üstüne yürüdü. Araya giren takım arkadaşları kavganın daha da büyümesini önledi.

Ancak iki oyuncu devre arasında koridorda birbirlerine sarılarak aralarında geçen tatsızlığı sonlandırdılar.