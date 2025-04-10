Fenerbahçe'de Sivasspor hazırlıkları sürüyor

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirildi. Salonda core çalışmasıyla başlayan antrenman, sahada yapılan ısınma, koordinasyon ve çabukluk idmanlarıyla sürdü.

HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR

Futbolcular 2 grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasının ardından taktik antrenman yaptı. Oyuncular bireysel idmanlarla günü tamamladı. Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla Net Global Sivasspor maçının hazırlıklarına devam edecek.