Fenerbahçe'de Sivasspor hazırlıkları sürüyor

Kaynak: AA
Fenerbahçe'de Sivasspor hazırlıkları sürüyor

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında 13 Nisan Pazar günü deplasmanda Net Global Sivasspor'la karşılaşacak Fenerbahçe, mücadelenin hazırlıklarına devam etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirildi. Salonda core çalışmasıyla başlayan antrenman, sahada yapılan ısınma, koordinasyon ve çabukluk idmanlarıyla sürdü.

HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR

Futbolcular 2 grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasının ardından taktik antrenman yaptı. Oyuncular bireysel idmanlarla günü tamamladı. Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla Net Global Sivasspor maçının hazırlıklarına devam edecek.

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