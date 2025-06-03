Fenerbahçe’de Skriniar heyecanı! Ali Koç’un büyük oyunu sosyal medyayı salladı

Fenerbahçe, transfer piyasasında ses getirecek bir hamleye hazırlandı. Sarı-lacivertliler, ara transfer döneminde Paris Saint-Germain’den (PSG) kiralık olarak kadrosuna kattığı Slovak stoper Milan Skriniar’ın bonservisini almak için kolları sıvadı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un, PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi ile gerçekleştirdiği özel görüşmelerde transferin detayları netleşti. Fransız basınına yansıyan bilgilere göre, PSG, 30 yaşındaki yıldız oyuncu için 20 milyon euro bonservis bedeli talep etti.

Fenerbahçe’nin devre arasında kiralık olarak renklerine bağladığı Milan Skriniar, sarı-lacivertli forma altında sergilediği performansla taraftarların gönlünde taht kurdu.

Süper Lig’de çıktığı 23 maçta 3 gol ve 2 asistlik katkı sağlayan Slovak stoper, savunmadaki liderliği ve kritik müdahaleleriyle teknik direktör Jose Mourinho’nun vazgeçilmezleri arasında yer aldı. Ancak PSG Teknik Direktörü Luis Enrique’nin yeni sezon kadro planlamasında Skriniar’a yer vermemesi, transferin önünü açtı. 2028 yılına kadar Fransız ekibiyle sözleşmesi bulunan oyuncunun kalıcı transferi için Fenerbahçe yönetiminin kararlı adımlar attığı belirtildi.

SOSYAL MEDYADA SKRİNİAR ÇILGINLIĞI

Fenerbahçe taraftarları, Skriniar’ın kalıcı transferi için sosyal medyada adeta seferber olmuş durumda.

X platformunda paylaşılan gönderilerde, taraftarlar oyuncunun performansından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Bir sosyal medya kullanıcısı, “Skriniar savunmamızın bel kemiği! Ali Koç bu transferi bitirirse efsane olur!” derken, diğer kullanıcı da, “Mourinho’nun gözdesi Skriniar’ı kaptırmayalım, bonservisi neyse verilsin!” yorumunu yaptı. Ancak bazı taraftarlar, 20 milyon euro’luk bonservis bedelini yüksek buldu.

Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “20 milyon euro çok değil mi? Keşke kiralık formül devam etse” diyerek görüşlerini paylaştı. Sosyal medyada genel kanı ise Skriniar’ın takımda kalmasının Fenerbahçe’yi bir üst seviyeye taşıyacağı yönünde.