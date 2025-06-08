Iğdır'da acil serviste dehşet anları: Tartıştıkları doktorun parmağını kırdılar

Saldırı sonucu doktorun kolu çıkarken, parmağının kırıldığı ve elmacık kemiğinin hasar gördüğü öğrenildi.

"BEYAZ KOD" VERİLDİ, SALDIRGANLAR YAKALANDI

Olay, akşam saatlerinde Iğdır Dr. Nevruz Erez Devlet Hastanesi'nin acil bölümünde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, bir hastanın tedavisiyle ilgili başlayan tartışma kısa sürede alevlendi. İki hasta yakını, acil servis doktoru Umut T.'ye önce sözlü hakaretlerde bulundu, ardından fiziksel saldırıya geçti. Saldırının hemen ardından hastane yönetimi tarafından "beyaz kod" verilerek güvenlik prosedürü başlatıldı. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri, iki saldırganı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

DOKTORUN PARMAĞI KIRILDI, KOLU ÇIKTI

Saldırıda yaralanan doktor Umut T., görev yaptığı hastanede hemen tedavi altına alındı. Yapılan ilk kontrollerde Dr. Umut T.'nin sağ kolunda çıkık, elmacık kemiğinde ciddi hasar ve sağ el parmağında kırık olduğu tespit edildi.

SENDİKALAR TEPKİLİ, YETKİLİLER SESSİZ

Yaşanan menfur saldırı sonrası olayla ilgili hem adli hem de idari soruşturma başlatıldığı bildirildi. Sağlık alanında faaliyet gösteren sendikalar peş peşe açıklamalar yaparak sağlıkta şiddeti kınarken, Iğdır İl Sağlık Müdürlüğü ve hastane yönetiminden konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

