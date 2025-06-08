Bingöl'de facia teğet geçti: Orman yangını eve sıçradı

Çok sayıda ekibin müdahale ettiği yangın, büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

EKİPLER SEFERBER OLDU

Edinilen bilgiye göre olay, Genç ilçesine bağlı Yazkonağı köyü Doğanlar mezrasında meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle ormanlık alanda çıkan alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek mezrada bulunan bir eve ulaştı. Yangının eve sıçraması üzerine bölge halkı büyük panik yaşadı.

Verilen haber üzerine olay yerine itfaiye, jandarma, AFAD ve sağlık ekiplerinden oluşan çok sayıda personel sevk edildi.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Olay yerine hızla ulaşan ekipler, alevlerin hem evin tamamını sarmaması hem de ormanlık alanda daha fazla yayılmaması için dört bir koldan çalışma başlattı. Ekiplerin koordineli ve yoğun müdahalesi sonucu yangın, daha fazla büyümeden kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü.