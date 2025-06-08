Fenerbahçe'de şok ayrılık: Transferi takım arkadaşı Nigel Hayes-Davis açıkladı

Sarı-lacivertli ekibin yıldız oyuncusu Nigel Hayes-Davis, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Guduric'in İtalyan ekibi Olimpia Milano'ya transfer olduğunu açıkladı.

"ONA İYİ BAK" PAYLAŞIMIYLA DUYURDU

Transfer haberini resmi kanallardan önce duyuran Nigel Hayes-Davis, takım arkadaşı Marko Guduric'in bir fotoğrafını paylaşarak üzerine İtalyan kulübünü etiketledi ve "Olimpia Milano ona iyi bak" notunu düştü. Bu paylaşım, sarı-lacivertli taraftarlar arasında büyük şaşkınlık yarattı ve ayrılığı kesinleştiren bir hamle olarak yorumlandı.

Nigel Hayes-Davis'in paylaşımı şu şekilde:

DUDAK UÇUKLATAN TEKLİF

Avrupa basınına yansıyan haberlere göre, EuroLeague'de 39 milyon Euro'luk bütçesiyle en çok harcama yapan üçüncü takım olmasına rağmen sezonu 11. sırada bitirerek hayal kırıklığı yaratan Olimpia Milano, kadrosunu güçlendirmek için kesenin ağzını açtı. İtalyan ekibinin, 30 yaşındaki Sırp yıldıza yıllık 2.7 milyon Euro'dan 3 senelik bir sözleşme teklif ettiği iddia edildi.

ŞAMPİYONLUĞUN MİMARLARINDANDI

Kariyerine 2017 yılında Kızılyıldız'dan Fenerbahçe'ye transfer olarak başlayan Marko Guduric, 2019-2020 sezonunda yaşadığı kısa süreli Memphis Grizzlies macerası dışında aralıksız olarak sarı-lacivertli formayı terletti. Guduric, Fenerbahçe Beko'nun bu sezon elde ettiği EuroLeague şampiyonluğunda da en önemli pay sahiplerinden biri olmuştu.