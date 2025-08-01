Fenerbahçe'de şok! O yıldız Feyenoord maçı kadrosunda yer almadı

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Fenerbahçe'de şok! O yıldız Feyenoord maçı kadrosunda yer almadı

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Hollanda ekibi Feyenoord ile karşılaşacak olan temsilcimiz Fenerbahçe'nin bu mücadele için kadrosu belli oldu. Sarı-lacivertlilerde, Fatih Karagümrük ile oynanan hazırlık mücadelesinde sakatlanan Anderson Talisca, kadroda yer almadı.

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda 6 ve 12 Ağustos'ta Hollanda ekibi Feyenoord'la oynayacağı maçın kadrosunu gece yarısı UEFA'ya bildirdi.

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Önceki gün İstanbul'a gelen yeni transferler Milan Skriniar ile Nelson Semedo'nun isimleri listede yer aldı. İstanbul'da Fatih Karagümrük ile oynanan maçta sakatlanan ve Portekiz kampını kaçıran Anderson Talisca, kadroya yazılmadı. Bireysel çalışmalara yeni başlayan ve takıma katılması 10 günü bulacak olan Brezilyalı futbolcu sonraki aşamalarda listeye eklenecek.

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Sakatlığını atlatan İsmail Yüksek ile Lazio karşılaşmasında sakatlanan ancak durumu iyi olan Yusuf Akçiçek de kadroya girdi.

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