Fenerbahçe'de şoke eden başkanlık anketi açıklandı

Kaynak: Fotospor
Fenerbahçe'de şoke eden başkanlık anketi açıklandı
Sarı Laciverti camiada gözler haziran ayında yapılacak başkanlık seçimine çevrilirken Fenerbahçe üyeleri arasında yapılan anketten ilginç sonuçlar çıktı.

Fenerbahçe'de yapılacak seçim için Ali Koç şu anda tek aday.

Karşısına Aziz Yıldırım'ın çıkmasını bekleyenler de var, beklemeyenler de var.

Olağanüstü genel kurula katılan 22 bin 558 kongre üyesinden 1300'üne sorularak yapılan ankette Başkan Ali Koç'a güven yüzde 71.2'den, yüzde 58.6'ya düşmüştü.

Anketçiler yine kolları sıvadı Fenerbahçe kongresiyle ilgili kongre üyeleri arasında bir araştırma yapıldı.

* Tek adaylı bir seçim (Aziz Yıldırım ya da Ali Koç fark etmeksizin) olursa oy kullanmaya gitmem.
Yüzde 73.6

* Çok adaylı (Ali Koç, Aziz Yıldırım veya farklı bir aday) arasında bir seçim yarışı olursa sandığa giderim.
Yüzde 56.1

* Ali Koç ve Aziz Yıldırım dışında üçüncü bir aday (güçlü) çıkarsa sandığa gidip oy veririm.
Yüzde 21.3

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