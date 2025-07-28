Fenerbahçe'de sol kanat tamam! Fırsat transferi: Anlaşma sağlandı

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Fenerbahçe'de sol kanat tamam! Fırsat transferi: Anlaşma sağlandı

Sol kanat için takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe'de sıcak bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertliler, Sunderland'a transferi iptal olan Armand Lauriente için devreye girdi ve fırsat transferi olarak gördüğü ismi kadrosuna katmak için anlaşma sağladı.

Portekiz kampını tamamlayan Fenerbahçe, kadrosunu güçlendirmek için gaza bastı. Forvete Jhon Duran, sol beke Archie Brown, kaleye de Tarık Çetin'i transfer eden sarı-lacivertlilerde sıra sol kanat takviyesine geldi.

FENERBAHÇE ARMAND LAURIENTE İÇİN DEVREYE GİRDİ

Geçen sezon oynayan Allan Saint-Maximin ve Dusan Tadic'in ayrılmasıyla bu bölgede oluşan boşluk için arayışta olan Kanarya, Sassuolo forması giyen Armand Lauriente'yi listesine dahil etti.Yönetim, hızlı ve skorer sol kanat profiline uyan 26 yaşındaki oyuncunun Premier Lig ekibi Sunderland'e transferinin iptal olmasını fırsat bildi ve devreye girdi.

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ANLAŞMA SAĞLANDI

Kariyerini İtalya dışında sürdürmek isteyen Lauriente'nin menajeriyle görüşmeler yapan Fenerbahçe, prensipte anlaşmaya vardı. İlk etapta kiralık seçeneğini masaya koyan sarı-lacivertliler, Sassuolo'nun 'Satılık' dediği Lauriente için 20 milyon euro bonservis inadını kırdı ve 15 milyon euroya anlaşmaya vardı.

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