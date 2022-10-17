Altay Bayındır'dan eleştirilere cevap

Kanarya'da son haftaların tartışılan ismi Altay Bayındır karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler;

''Sabırsızlıktan dolayı gelen eleştiriler olacaktır. Bizler de bunun bilincindeyiz. Profesyonel futbolcularız.

Bazen, bazı insanlara verilecek en iyi cevap sessiz kalmaktır.

En büyük kulüplerde ciddi anlamda kariyer sahibi oyuncular bile çok basit hatalar yapabiliyor.

Kulaklarımızı kapatmış vaziyette, sessiz bir şekilde çalışıyorum. Böyle devam edeceğim.''