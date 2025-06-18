Fenerbahçe'de 'Son' tur! Transfer için geri sayım

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Fenerbahçe'de 'Son' tur! Transfer için geri sayım

Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Heung-min Son için oyuncunun kulübü Tottenham'dan karar çıktı. Londra ekibinin, yıldız oyuncunun ayrılığına onay verdiği iddia edildi.

Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği Heung-min Son konusunda kulübü Tottenham’ın ayrılığa sıcak baktığı iddia edildi. İngiliz Times gazetesinde yer alan habere göre; Londra ekibi, bu yaz Güney Kore’de katılacağı turun ardından 32 yaşındaki yıldızla vedalaşmayı planlıyor.

Fenerbahçe'nin yanı sıra Suudi Arabistan’dan da talipleri bulunan Güney Koreli futbolcunun olası bir ayrılık durumunda ağustos ayından önce takıma katılma şansı bulunmuyor. Nedeni ise Tottenham’ın 3 Ağustos’ta Seul’de Newcastle United ile karşılaşacağı maçta Heung-min Son’un oynayacağı dair bir ticari anlaşmanın yapılması.

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İngiliz ekibinin turun dönüşünde Son’a gelecek teklifleri değerlendirmeyi alacağı da Times’ın haberinde yer aldı. Oyucunun satışından para kazanmak isteyen Tottenham’ın yaz transfer döneminde fırsatları kaçırmak istemediğine de vurgu yapıldı.

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