Fenerbahçe'de Spalletti defteri kapandı

Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe'nin teknik direktör listesinde bulunan Luciano Spalletti, dinlenmek istediğini belirterek sarı lacivertlilerin teklifini reddetti.

Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun ayrılmasından sonra teknik direktörler arayışları sürüyor. Sarı lacivertlilerin listesinde bulunan Luciano Spalletti'den haber geldi. TRT Spor'un haberi göre İtalyan hoca ailesiyle vakit geçirmek istediğini ve dinlenmeye ihtiyacı olduğunu balerterek takım çalıştırmak istemediğini Fenerbahçe’ye iletti. Kanarya'da böylece İtalyan hoca defteri kapandı.

