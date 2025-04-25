Fenerbahçe’de sürpriz gelişme: Divan Kurulu’nda olay açıklama yapacak

Fenerbahçe’nin Kayserispor ile berabere kaldığı maç sonrası tepkilerin odağında yer alan Başkan Ali Koç’un ne yapacağı merak konusu oldu. Sarı lacivertlilerin şampiyonluk şansını zora sokması sonrası gözler yarın yapılacak Divan Kurulu toplantısına çevrildi. Toplantıda Başkan Ali Koç’un gelen eleştirilere yanıt vermesi ve takımın geleceği hakkında konuşması bekleniyor.

Öte yandan kritik toplantıda sürpriz bir gelişmenin olması bekleniyor. A Spor’da yer alan habere göre sarı lacivertlilerin eski yöneticilerinden Hakan Bilal Kutlualp, yarınki toplantıda olası bir seçim için adaylığını açıklayacağı iddia edildi.

Kutlualp, daha önce sosyal medyada yaptığı paylaşımda “Fenerbahçe’nin önünü açın, hem de gecikmeden.. Önümüzde kazanılacak şampiyonluklar var. Adaylık gerekiyorsa adayız” ifadelerini kullanmıştı.

SAADETTİN SARAN NE YAPACAK?

Sports Digitale'de yer alan habere göre Saadettin Saran, seçim kararı alınırsa başkanlığa kesin ve şartsız aday olacak.

Haberin detaylarında ise Sadettin Saran'ın 'olağanüstü kongre' çağrısı yapmayacağı ve herhangi bir seçim hazırlığı içerisinde olmadığı da belirtildi.