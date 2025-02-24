Fenerbahçe’de Tadic’ten beklenti yüksek: Büyük şanssızlığı kırmak istiyor

Süper Lig’in 25. haftası şampiyonluk yarışında kritik bir maçla kapanacak. Galatasaray haftalardır beklenen maçta Fenerbahçe’yi ağırlayacak. İki takım kritik derbi için hazırlıklarını tamamladı ve maç saatini beklemeye başladı.

Sarı lacivertlilerde hücumda etkili olması beklenen oyuncular arasında Tadic yer alıyor. Attığı paslar ve gollerle hücumun kilit isimlerinden biri olan Sırp oyuncunun Galatasaray derbisinde de kritik rol oynaması bekleniyor.

Öte yanda tecrübeli oyuncunun kritik maçta derbi şanssızlığını kırması bekleniyor. Tadic’in Galatasaray’a karşı oynadığı 3 maçta da gol ya da asistti bulunuyor.

36 yaşındaki futbolcu, bu sezon Fenerbahçe forması giydiği 37 resmi maçta 10 gol attı ve 15 asiste imza attı.