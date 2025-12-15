Fenerbahçe’nin Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca, form grafiğini zirveye taşıdı.

Konyaspor karşısında henüz ilk yarıda iki kez fileleri havalandırarak maçın erken bölümünde farkın açılmasında başrol oynayan Talisca Fenerbahçe’nin oynadığı son iki resmi karşılaşmada toplam 5 gol kaydetti.

UEFA Avrupa Ligi’nde Brann deplasmanında hat-trick yapan tecrübeli oyuncu, ligde Konyaspor karşısında ise 37 dakikada iki gol atarak etkileyici performansını sürdürdü.

Brezilyalı yıldızın artan formu, hem teknik heyetin hem de sarı-lacivertli taraftarların yüzünü güldürürken Talisca yeniden Fenerbahçe’nin hücumdaki en belirleyici isimlerinden biri haline geldi.