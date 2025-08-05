Fenerbahçe'de Talisca evde kaldı

Fenerbahçe'nin deplasmanda Feyenoord ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçının kamp kadrosu belli oldu.

TALISCA RİSKE EDİLMEDİ

Fenerbahçe'de Talisca sakatlıktan yeni çıktığı için riske edilmedi ve Feyenoord maçı kadrosunda yer almadı.

SÜRPRİZ MERT HAKAN KARARI

Mert Hakan Yandaş listede olmamasına rağmen sezonun ilk resmi maçı olduğu için takımla Hollanda'ya gidecek ve akşam düzenlenecek olan maç önü basın toplantısında Mourinho'nun yanında da yer alacak.

Fenerbahçe'nin Feyenoord maçı kamp kadrosu şöyle:

İrfan Can Eğribayat, Dominik Livakovic, Tarık Çetin, Mert Müldür, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Yusuf Akçiçek, Yiğit Efe Demir, Jayden Oosterwolde, Archie Brown, Levent Mercan, Sofyan Amrabat, Bartuğ Elmaz, İrfan Can Kahveci, Fred Rodrigues, Sebastian Szymański, Oğuz Aydın, Youssef En-Nesyri, Jhon Duran, Cenk Tosun.