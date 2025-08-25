Fenerbahçe'de taraftarları heyecanlandıracak Youri Tielemans gelişmesi!

Orta saha için transfer yapmak isteyen Fenerbahçe, Youri Tielemans'ı kadrosuna katmak için oyuncuyla bir süredir görüşmelerini sürdürüyordu. Kanarya'nın, Belçikalı oyuncu ile anlaşmaya vardığı öne sürüldü

Orta sahasını güçlendirmek için çalışmalarını yürüten Fenerbahçe'de listenin ilk sırasında Youri Tielemans yer alıyordu. Teknik direktör Jose Mourinho'nun onay vermesinin ardından Belçikalı yıldızla görüşen sarı-lacivertliler, oyuncuyu ikna etmeyi başardı.

FENERBAHÇE YOURI TIELEMANS PAZARLIK MASASINDA

Deneyimli futbolcuyla büyük ölçüde anlaşan sarı-lacivertliler, Aston Villa ile sıkı bir pazarlığa girişti. İngilizler, Youri Tielemans için pazarlık masasına 35 milyon euro ile oturdu. Fenerbahçe, bu rakamı düşürmek için temaslarına devam ediyor.

Taraflar arasında görüşmelerin devam ettiği ve sarı-lacivertlilerin bu transferi bu hafta içinde noktalamak istediği belirtildi.

Serdal Adalı Leicester'ın yıldızı için İngiltere'ye uçtu!
Tarih, ibret alınmadığı zaman tekerrür eder!
Kıvanç Tatlıtuğ vefat haberinin ardından ilk paylaşımı yaptı! Cansız bedeni 68 metre derinlikte bulundu
Herkes bu ilanı konuşuyor: ‘Telefon fiyatına’ ev satıyorlarmış
