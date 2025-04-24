Fenerbahçe’de taşları yerinden oynatacak hamle! Ali Koç’un kararı sonrası harekete geçtiler

Evinde Kayserispor ile berabere kalarak şampiyonluk yarışında derin yara alan Fenerbahçe'de taraftarlar ve kongre üyeleri, yönetim kuruluna büyük tepki gösterdi.

Buna karşın Başkan Ali Koç'un olağanüstü seçime gitme gibi bir düşüncesi yok.

Tesisleşme ve Bankalar Birliği'nden çıkma sürecinde olan Ali Koç yönetimi, iki yıllık görev süresine devam etmeyi planlıyor.

Öte yandan Milliyet'in haberine göre Fenerbahçe kongre üyeleri, olağanüstü seçim için imza kampanyası başlatmaya hazırlanıyor.

Toplanacak imzalarla Ali Koç yönetiminin sezon sonunda olağanüstü seçimli genel kurula gitmesi hedefleniyor.

Bu arada camiada tüm gözler cumartesi günü gerçekleştirilecek olan Yüksek Divan Kurulu toplantısına çevrildi. Ali Koç'un söz konusu toplantıda yapacağı açıklamalar büyük bir merakla bekleniyor.

Ali Koç'un yapacağı açıklamalar hem yönetimin hem de olağanüstü seçim isteyen muhalif kongre üyelerinin yol haritasını belirleyecek.