Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nin 5. haftasında Perşembe günü sahasında Ferencvaros’u konuk etmeye hazırlanıyor.

Kritik mücadele öncesi sarı-lacivertlilerde yaşanan eksikler, teknik direktör Domenico Tedesco’nun planlarını ciddi biçimde etkiliyor.

KART CEZALILARI ÜÇLENDİ

UEFA listesinde yer alan üç önemli isim, kart cezası nedeniyle Ferencvaros karşısında forma giyemeyecek.

Takımın as oyuncuları Jayden Oosterwolde, İsmail Yüksek ve Fred'in yokluğu Tedesco'yu orta saha ve savunma kurgusunda alternatif çözümler üretmeye zorluyor.

ÇAĞLAR VE SZYMANSKI SAKAT

Öte yandan Fenerbahçe’de sakatlık problemi yaşayan Sebastian Szymanski ile Çağlar Söyüncü de kadroda yer almayacak.

Teknik heyet, bu beş eksik nedeniyle rotasyonu yeniden şekillendirmek durumunda kaldı.

UEFA LİSTESİNDE ZORUNLU DEĞİŞİKLİK

Cenk Tosun’un fıtık ameliyatı olması ve yaklaşık 2 ay sahalardan uzak kalacak olması nedeniyle, tecrübeli oyuncu listeden çıkarıldı. Yerine ise Tedesco'nun son haftalarda ilk 11'de görev verdiği sol bek Levent Mercan dahil edildi.

UEFA’nın bu sezon getirdiği yeni kurala göre takımlar, 2 ay veya daha uzun sürecek sakatlık durumlarında bir kez liste değişikliği yapabiliyor. Fenerbahçe de bu hakkını Cenk Tosun için kullandı.

HEDEF GALİBİYET

UEFA Avrupa Ligi'nde 7 puanla 15'inci sırada yer alan Fenerbahçe, taraftarı önünde kazanarak hem moral bulmak hem de gruptaki iddiasını korumak istiyor.