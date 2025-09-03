Fenerbahçe'de teknik direktör adayları 2'ye düştü!

Kaynak: Haber Merkezi
Jose Mourinho ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de teknik direktörlük koltuğu için birçok ismin adı geçmişti. Sarı-lacivertlilerde son olarak, 2 isim üzerinde durulduğu öne sürülmüştü.

Transferde son iki günde büyük hareketlilik yaşayan Kerem Aktürkoğlu, Asensio, Ederson gibi yıldızları kadrosuna katarken Yusuf Akçiçek'in bonservisiyle, Livakovic, Amrabat ve Diego Carlos'u kiralık olarak gönderen Fenerbahçe'de gözler Mourinho'nun yerine yeni teknik direktörlük koltuğuna oturacak isme çevrildi.

Geçtiğimiz hafta cuma günü Jose Mourinho ile yolların ayrılmasından itibaren başta İsmail Kartal olmak üzere birçok aday gündeme gelmişti. Sarı-lacivertli takımda listenin iki adaya düştüğü ileri sürüldü.

FENERBAHÇE'DE GÜNDEM İSMAİL KARTAL VE ROGER SCHMIDT

Fenerbahçe'nin ikiye düşen hoca adayları İsmail Kartal ve Alman teknik adam Roger Schmidt olduğu kaydedildi.

Yönetim Kurulu’nda bir taraf Kartal’ın kulübü ve camiayı çok yakından tanıdığı için en doğru isim olduğunu savunurken, diğer kanadın ise oyunu yabancıdan yana kullandığı, takımın başına Schmidt’in geçmesini istediği iddia edildi.

