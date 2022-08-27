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Samandıra'da Jesus kanunları

Fenerbahçe Jesus'la birlikte çıkışa geçerken Portekizli çalıştırıcının disiplinli sistemi başarıyı getiren en büyük etken olarak gösteriliyor.

Haber Giriş: 27 Ağustos 2022 Cumartesi - 19:57
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Fenerbahçe'de teknik direktörü Jorge Jesus’un son maçlarda yerleşmeye başlayan hücum futbolcu anlayışı camianın beğenisini kazandı

Samandıra'da Jesus kanunları
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Spor Toto Süper Lig'de ve UEFA Avrupa Ligi'nde iyi sonuçlar alan Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus’un hücum futboluna önem vermesi camiayı memnun ediyor.

Son dört maçta 16 gol atan, her an golü düşünen oyun anlayışı tribünleri de hareketlendirdi.

Portekizli çalıştırıcı, saha içi ve saha dışındaki her şeyin kendi kurallarına göre yapılmasını istiyor.

Jesus yönetimindeki antrenmanlar sert ancak keyifli geçiyor.

Portekizli teknik adam, Samandıra’da da hem rekabetçi bir ortam kurdu hem de arkadaşlık havasını yerleştirdi.

Jorge Jesus, geride kalan maçlarda 26 farklı futbolcuya şans verdi.

Dizilim ve futbolcu değişimlerine rağmen sahadaki anlayışın süreklilik göstermesi ön plana çıktı.

68 yaşındaki teknik direktör bu nedenle 11'de başlasın ya da kulübede beklesin, tüm futbolcuların her karşılaşmaya hazır olmasını amaçlıyor.

Jesus, takım başarısının önemine vurgu yapıp bunun bireysel hedeflerden önde olduğunu da her toplantıda takımına vurguluyor.


 

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