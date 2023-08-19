Fenerbahçe'de Thomas Partey harekatı. Transferde rota Londra'ya kaydı

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de Fred'den sonra bir orta saha daha alınması planlanıyor. Sarı Lacivertliler, Arsenal'dan Thomas Partey'i gözüne dikti.

Fenerbahçe'de Thomas Partey harekatı. Transferde rota Londra'ya kaydı

Editör: Hamza Özalkuş

Yeni sezona galibiyetlerle giren Fenerbahçe, Manchester United'dan renklerine bağladığı Fred'in ardından 6 numara hareketina da başladı.

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Sarı Lacivertliler, Premier Lig devlerinden Arsenal'in orta sahası Thomas Partey'in durumunu sordu.

Arsenal forması giyen Thomas Partey'in güncel piyasa değeri 35 milyon euro.

30 yaşındaki futbolcunun Londra temsilcisiyle 2025 yılına kadar sözleşmesi var.

2020 yılından bu yana İngiliz ekibinde forma giyen Ganalı oyuncu 101 maçta 5 gol, 4 asistlik performans gösterdi.

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