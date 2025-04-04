Fenerbahçe’de Trabzonspor maçı hazırlıkları devam ediyor

Kaynak: AA
Fenerbahçe’de Trabzonspor maçı hazırlıkları devam ediyor

Fenerbahçe, Süper Lig’de Trabzonspor’u konuk edeceği maçın hazırlıklarına devam ediyor. Sarı lacivertliler bugünkü antrenmanda kondisyon ve çabukluk çalıştı. Fenerbahçe’nin hazırlıkları yarın yapılacak antrenmanla sona erecek.

Trendyol Süper Lig’in 30. haftasında 6 Nisan Pazar akşamı Trabzonspor’u ağırlayacak olan Fenerbahçe, maçın hazırlıklarını bugün öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde gerçekleştirilen idman ısınma, çabukluk ve koordinasyon programları ile başladı. Ardından pas çalışmaları yapan futbolcularımız, dar alanda yapılan çift kale maçlarla antrenmanı tamamladı.

Sarı-lacivertliler, yarın yapacağı antrenman ile Trabzonspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

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