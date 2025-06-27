Fenerbahçe'de transfer harekatı: Kolombiya'ya çıkarma yaptılar

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Fenerbahçe'de transfer harekatı: Kolombiya'ya çıkarma yaptılar

Fenerbahçe, yıllık 10 milyon euro önerdiği Kolombiyalı forvet Jhon Duran'ı ikna edebilmek için Futbol Direktörü Devin Özek'i Kolombiya'ya yolladı. Özek, Duran ile yüz yüze görüştü.

Süper Lig'de gelecek sezona iddialı bir kadro ile girmek isteyen Fenerbahçe'de transfer hareketliliği sürüyor.

Son olarak Al Nassr'dan ayrılması beklenen 21 yaşındaki forvet Jhon Duran için kulübüne kiralama teklifi yapan sarı lacivertliler oyuncuya yaptığı teklife yanıt alamaması üzerine Kolombiya'ya çıkarma yaptı.

Fenerbahçe Futbol Direktörü Devin Özek, Kolombiyalı oyuncuyla yüz yüze görüşmek için ülkesine gitti.

Duran, devre arasında Aston Villa'dan Al-Nassr'a 77 milyon euroya transfer olmuştu.

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