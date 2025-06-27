Fenerbahçe'de transfer harekatı: Kolombiya'ya çıkarma yaptılar

Süper Lig'de gelecek sezona iddialı bir kadro ile girmek isteyen Fenerbahçe'de transfer hareketliliği sürüyor.

Son olarak Al Nassr'dan ayrılması beklenen 21 yaşındaki forvet Jhon Duran için kulübüne kiralama teklifi yapan sarı lacivertliler oyuncuya yaptığı teklife yanıt alamaması üzerine Kolombiya'ya çıkarma yaptı.

Fenerbahçe Futbol Direktörü Devin Özek, Kolombiyalı oyuncuyla yüz yüze görüşmek için ülkesine gitti.

???? Kolombiya'ya ulaşan Devin Özek, Jhon Duran ve Temsilcisi ile yüz yüze resmi görüşmelere başladı! https://t.co/PNLsg38TRv — Yağız Sabuncuoğlu (@yagosabuncuoglu) June 27, 2025