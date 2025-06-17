Fenerbahçe'de Uğurcan Çakır transferi Dominik Livakovic'e bağlı!

Fenerbahçe'de kaleci transferi Dominik Livakovic’in durumuna endekslendi. Sarı-lacivertli takımda vasat bir sezon geçiren ve mutsuz olduğu için ayrılmak isteyen Hırvat file bekçisine yönetimi tatmin edecek bir teklif gelmesi halinde transferine izin verilecek. Sarı-lacivertliler, 2 yıl önce 6 milyon 600 bin euroya aldıkları Livakovic’i bu civarda bir rakama satmayı planlıyor.

Livakovic'in satılması halinde Trabzonspor’un kaptanı Uğurcan Çakır’ın transferine yönelik çalışmalara hız verilecek ve yeni bir teklif yapılacak. Bu teklifin 15 milyon euro civarında olması bekleniyor. Transfermarkt’a göre piyasa değeri 8 milyon euro olan 29 yaşındaki milli kaleci, Monaco’nun da transfer listesinde yer alıyor.