Fenerbahçe'de Uğurcan Çakır transferi Dominik Livakovic'e bağlı!

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Fenerbahçe'de Uğurcan Çakır transferi Dominik Livakovic'e bağlı!

Yeni sezona yeni bir kaleci ile başlamak isteyen Fenerbahçe'de gündeme Trabzonspor'un milli kalecisi Uğurcan Çakır gelmişti. Sarı-lacivertlilerin bu transferi gerçekleştirmesi takımın mevcut file bekçisi Dominik Livakovic'e bağlı.

Fenerbahçe'de kaleci transferi Dominik Livakovic’in durumuna endekslendi. Sarı-lacivertli takımda vasat bir sezon geçiren ve mutsuz olduğu için ayrılmak isteyen Hırvat file bekçisine yönetimi tatmin edecek bir teklif gelmesi halinde transferine izin verilecek. Sarı-lacivertliler, 2 yıl önce 6 milyon 600 bin euroya aldıkları Livakovic’i bu civarda bir rakama satmayı planlıyor.

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Livakovic'in satılması halinde Trabzonspor’un kaptanı Uğurcan Çakır’ın transferine yönelik çalışmalara hız verilecek ve yeni bir teklif yapılacak. Bu teklifin 15 milyon euro civarında olması bekleniyor. Transfermarkt’a göre piyasa değeri 8 milyon euro olan 29 yaşındaki milli kaleci, Monaco’nun da transfer listesinde yer alıyor.

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