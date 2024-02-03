Fenerbahçe'de uykuları kaçıracak rapor açıklandı. Ali Koç kara kara düşünüyor

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu toplantısı Faruk Ilgaz tesislerinde başladı. Toplantıda söz alan Denetleme Kurulu Üyesi Mehmet Vodina kulübün toplam borcunu açıkladı.

Borcun 3 milyar arttığını söyleyen Vodina, “1 Haziran 2023 ve 31 Ağustos 2023 ara dönemine ilişkin hazırlanan raporumuz yönetim kurulumuza verilmiştir. Bu ayları kapsayan dönemi özet olarak sizlere sunuyorum. Toplam borcumuz 11 milyar 466 milyon TL’dir. 31 Mayıs 2023 tarihinden belirlenen tarihler arasında borç 3 milyar artmıştır” diye konuştu.

Sarı-lacivertlilerin toplam varlığının ise 6 milyar 252 milyon TL olduğunu söyleyen Vodina, net gelirin 2 milyar 508 milyon TL, giderlerin 1 milyar 701 milyon TL, finansman giderlerinin 485 milyon TL, dönem karının da 304 milyon TL olduğunu aktardı.