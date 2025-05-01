Fenerbahçe’de Vlahovic sesleri yükseliyor: Ödenecek dev bonservis ortaya çıktı

Fenerbahçe transferde hedefine yıldız bir oyuncuyu koydu. Sarı lacivertliler, Juventus’tan ayrılması beklenen Vlahovic'i listesine aldı. İtalyan basınında çıkan son haberler Fenerbahçe’nin transferi gerçekleştirme ihtimalinin kuvvetlendiğini ortaya koydu.

Buna göre, Juventus Teknik Direktörü Tudor, Sırp oyuncunun ayrılığına yeşil ışık yaktı. İtalyan devinin golcü oyuncuyu bonservisi ile göndermesi bekleniyor.

Öte yandan Fenerbahçe, Juventus’un transferlere kaynak yaratmak için gitmesine yeşil ışık yaktığı oyuncu için dev bonservisi gözden çıkardı. Sarı lacivertlilerin flaş transfer için 30 milyon euro bonservis ödemesi bekleniyor.

Önümüzdeki sezon 'A sınıfı' bir golcüyü kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe'nin listesinde Juventuslu Dusan Vlahovic ismi bir numarada yer alıyor. Yaz dönemi ve devre arasında da nabız yoklanan Vlahovic'in sezon sonu gelme ihtimali kuvvete bindi.

Vlahovic ile ilgili Juventusnews24'te yer alan haberde, "Juventus ve Dusan Vlahovic'in fikri, kulübün daha fazla para kazanabilmesi için sözleşme tamamlanmadan ayrılığı gerçekleştirmek. Bu yaz hareketli geçecek çünkü Juventus, şimdiden birkaç önemli forvetle temas kurdu. Ancak kulüp ve Dusan Vlahovic arasında halen anlaşmazlıklar devam ediyor. Şimdi iki yol kaldı; oyuncu yaz ayında satılacak ya da sözleşmesi bitince bedelsiz ayrılacak. Juventus, yatırım yaptığı oyuncuda bu riski almak istemiyor." ifadeleri yer aldı.

Yine Çizme basınından Ilbianconero'nun geçtiği bilgi de şu şekilde:

"Juventus, Vlahovic'in tribünde olduğu maçlarda kazanıyor. Igor Tudor'un katılmasıyla bile kaderi değişmedi. Hırvat teknik direktör onu takıma kazandıramadı. Juventus'ta maaş politikası kökten değişecek. Bu bağlamda Vlahovic'in aldığı maaş ve gösterdiği performans beklentiyi karşılamıyor. Sözleşmenin yenilenmesine yönelik herhangi bir görüşme ya da işaret yok. Kulübe yakın gazeteciler bu süreci doğruluyor."

Juventus'ta bu sezon 38 maçta süre bulan Vlahovic, 14 gol attı ve 5 asist yaptı.