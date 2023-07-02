Fenerbahçe'de yaprak dökümü. 3 oyuncu ile yollar ayrıldı

Fenerbahçe, sosyal medya hesabından Pelkas, Alioski ve Berisha ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Fenerbahçe'de yaprak dökümü. 3 oyuncu ile yollar ayrıldı

Editör: Fatma Demirkaya

Jorge Jesus'un ardından Fenerbahçe'nin başına tekrardan İsmail Kartal geçti.

Sarı Lacivertliler, bu doğrultuda kadro planlamasını da yapmaya başladı.

Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, Dimitris Pelkas, Ezgjan Alioski ve Mergim Berisha'nın takımdan ayrıldığını açıkladı.

Alman oyuncu Mergim Berisha'nın sözleşmesinde 4 milyon avroluk satın alma opsiyonu bulunuyordu.

Fenerbahçe'den yaplan açıklama şu şekilde;

"Teşekkür Ederiz Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan Dimitris Pelkas, Ezgjan Alioski ve Mergim Berisha ile yollarımız ayrılmıştır.

Augsburg Kulübü'nün satın alma opsiyonunu kullanarak transfer ettiği Mergim Berisha'ya, sözleşmeleri sona ererek takımımızdan ayrılan Dimitris Pelkas ve Ezgjan Alioski'ye katkıları için teşekkür ediyor;

Kariyerlerinin geri kalanında başarılar diliyoruz."

Öne Çıkanlar
Kurbanın kısa tarihçesi ve Türklerde kurban geleneği
Kurbanın kısa tarihçesi ve Türklerde kurban geleneği
Madımak Katliamı: İnsanlık tarihinin kara lekesi
Madımak Katliamı: İnsanlık tarihinin kara lekesi
Steam’de büyük indirim başladı. Bu oyunların toplam fiyatı sadece 466 lira
Steam’de büyük indirim başladı. Bu oyunların toplam fiyatı sadece 466 lira
Instagram hikayede ss alınca bildirim gider mi? Instagram'da ekran görüntüsü alınca bildirim gidiyor mu?
Instagram hikayede ss alınca bildirim gider mi? Instagram'da ekran görüntüsü alınca bildirim gidiyor mu?
Erdoğan’ı gönderecek değişim
Erdoğan’ı gönderecek değişim
AKP Türkiye’sinde sağlıkçının boynu bükük kaldı
AKP Türkiye’sinde sağlıkçının boynu bükük kaldı
Son Haberler
Ünlü rockçı hayatını kaybetti Magazin
Ünlü rockçı hayatını kaybetti
Anadolu Otoyolu'nda emniyet şeridini kullanan sürücülere ceza Siyaset
Anadolu Otoyolu'nda emniyet şeridini kullanan sürücülere ceza
Galatasaray'da flaş Rashica gelişmesi. Geleceği ile ilgili konuştu Spor
Galatasaray'da flaş Rashica gelişmesi. Geleceği ile ilgili konuştu
Yaban domuzu Bodrum açıklarında yüzdü Siyaset
Yaban domuzu Bodrum açıklarında yüzdü
Beşiktaş'tan transferde flaş karar. Hedef Bayern Münih'ten Spor
Beşiktaş'tan transferde flaş karar. Hedef Bayern Münih'ten
Limon yağının faydaları neler? Limon yağı neye iyi gelir? Keşfet
Limon yağının faydaları neler? Limon yağı neye iyi gelir?
Kılıçdaroğlu’nun tatil tercihi belli oldu. Geceliği 316 bin TL Güncel
Kılıçdaroğlu’nun tatil tercihi belli oldu. Geceliği 316 bin TL