Fenerbahçe'de yaprak dökümü. 3 oyuncu ile yollar ayrıldı

Editör: Fatma Demirkaya

Jorge Jesus'un ardından Fenerbahçe'nin başına tekrardan İsmail Kartal geçti.

Sarı Lacivertliler, bu doğrultuda kadro planlamasını da yapmaya başladı.

Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, Dimitris Pelkas, Ezgjan Alioski ve Mergim Berisha'nın takımdan ayrıldığını açıkladı.

Alman oyuncu Mergim Berisha'nın sözleşmesinde 4 milyon avroluk satın alma opsiyonu bulunuyordu.

Fenerbahçe'den yaplan açıklama şu şekilde;

"Teşekkür Ederiz Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan Dimitris Pelkas, Ezgjan Alioski ve Mergim Berisha ile yollarımız ayrılmıştır.

Augsburg Kulübü'nün satın alma opsiyonunu kullanarak transfer ettiği Mergim Berisha'ya, sözleşmeleri sona ererek takımımızdan ayrılan Dimitris Pelkas ve Ezgjan Alioski'ye katkıları için teşekkür ediyor;

Kariyerlerinin geri kalanında başarılar diliyoruz."