Fenerbahçe'de yaprak dökümü: Çizmeye bir yolcu daha

Süper Lig'de şampiyonluk hasretini dindirmek için önümüzdeki sezona iddialı bir takım kurmak isteyen Fenrbahçe'de bir yandan da takımdan ayrılacak oyuncular belli olmaya başladı.

İtalyan basınında yer alan habere göre sezon başında yaşadığı sakatlık nedeniyle forma şansı bulamayan Brezilyalı stoper Rodrigo Becao, çizmeye geri dönüyor.

Fenerbahçe'nin de 29 yaşındaki stoperin takımdan ayrılmasına izin verdiği belirtilirken Becao'nun Torino ile görüştüğü ve sarı-lacivertlilerin de bonservis konusunda yardımcı olacağı öğrenildi.