Fenerbahçe'de yaprak dökümü: Çizmeye bir yolcu daha

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Fenerbahçe'de yaprak dökümü: Çizmeye bir yolcu daha

Fenerbahçe'de bu sezon yaşadığı sakatlık nedeniyle fazla forma şansı bulamayan Rodrigo Becao'nun İtalya'ya geri döneceği iddia edildi.

Süper Lig'de şampiyonluk hasretini dindirmek için önümüzdeki sezona iddialı bir takım kurmak isteyen Fenrbahçe'de bir yandan da takımdan ayrılacak oyuncular belli olmaya başladı.

İtalyan basınında yer alan habere göre sezon başında yaşadığı sakatlık nedeniyle forma şansı bulamayan Brezilyalı stoper Rodrigo Becao, çizmeye geri dönüyor.

Fenerbahçe'nin de 29 yaşındaki stoperin takımdan ayrılmasına izin verdiği belirtilirken Becao'nun Torino ile görüştüğü ve sarı-lacivertlilerin de bonservis konusunda yardımcı olacağı öğrenildi.

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