Fenerbahçe'de yaprak dökümü yaşanacak. Dört oyuncu için talip aranıyor

Editör: Fatma Demirkaya

Sezona İsmail Kartal ile başlayan ve UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön elem turunda Zimbru'yu mağlup eden Fenerbahçe'de kadro planlaması sürüyor.

YABANCI SAYISI 16'YA DÜŞTÜ

Sarı Lacivertliler'de transfer edilecek oyuncular kadar, takımdan gidecek isimler de merak ediliyor. Takım son olarak Uruguaylı Diego Rossi ile yollarını ayırdı. Böylece Fenerbahçe'nin kadrosundaki yabancı futbolcu sayısı 16’ya düştü. Yönetim, bu rakamı biraz daha aşağıya çekmek için kolları sıvadı.

İKİ İSİM DAHA GÜNDEMDE

TRT Spor'un haberine göre; Yeni sezon öncesinde en az 2 yabancıyla daha yolların ayrılacağı öğrenildi. En önemli adaylar ise Willian Arao ve Gustavo Henrique oldu. Kendilerine takım bulmaları için haber gönderilen iki futbolcunun, önümüzdeki sezon Fenerbahçe’de kalma olasılığı oldukça düşük olduğu öğrenildi.

YÖNETİM TEKLİF BEKLİYOR

Satış listesinde olmayan, fakat iyi bir teklif gelmesi halinde ayrılık ihtimali bulunan oyuncular da var. Bunlar ise Crespo ve King. Sakatlığı bulunan Lincoln Henrique’nin de sezonun ilk yarısı için lisansının çıkarılmama ihtimali bulunuyor.