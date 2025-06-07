Fenerbahçe'de 'Yellow' çılgınlığı!

Basketbolda 10 yılı aşkın süredir Avrupa’nın en önemli kulüpleri arasında yer alan ve bu yıl ikinci kez THY EuroLeague şampiyonluğu kazanan Fenerbahçe Beko, ‘Yellow’ adlı maskotuyla da salonlarda fırtınalar estiriyor. 2022 yılında hayata geçirilen Yellow, yarattığı hayran kitlesi, sosyal medya etkileşimleri ve oyuncaklarının Fenerium’da ulaştığı 1 milyon Euro’luk satış rakamıyla gerçek bir başarı öyküsüne imza attı.

AYLAR SÜREN ÇALIŞMA İLE ORTAYA ÇIKTI

Bugün Fenerbahçe Beko ile özdeşleşen bir marka haline gelen Yellow, kulübün basketbol şubesi tarafından geliştirildi. NBA takımlarının yıllardır uyguladığı maskotların benzerini hayata geçirmek için harekete geçen basketbol şubesi, kulübün simgesinin ‘sarı kanarya’ olmasından yola çıkarak, aylar süren çalışmalar sonucunda maskotun şeklini belirledi. Ardından, Yellow’u canlandıracak kişi bulundu.

KİMLİĞİ KESİNLİKLE GİZLİ TUTULUYOR

Kimliği gizli tutulan Yellow, 3 yıldır İstanbul’daki maç karşılaşma öncesi taraftarları coşturan şovlar yapıyor, Fenerbahçeli basketbolcuları sahaya ‘çak’ yaparak uğurluyor, rakip oyuncuların taklidini yapıyor. Salonda kırmızı atkıyla oturan Monaco Başkanı’na ‘Burada kırmızı renk istemiyorum’ işareti yapan Yellow, uzun yıllar sonra maç izlemeye gelen eski başkan Aziz Yıldırım’ın elini öpmesiyle de büyük ilgi topladı.

100 CM'LİK PELUŞU 4 BİN 500 TL

Son olarak Fenerbahçe Beko’nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yaptığı ziyarete de takımla birlikte giden Yellow, Erdoğan’a kendi peluşunu hediye etti. Kendi sosyal medya hesaplarına sahip Yellow’un İnstagram’da 221 bin, X’te 60 bin takipçisi bulunuyor. Kendi reklamını da almaya başlayan Yellow’un Fenerium’da çok sayıda oyuncağı ve peluşu bulunuyor. 100 cm’lik bir Yellow peluşu 4 bin 500 TL’den satılıyor.